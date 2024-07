Fávaro diz que pleito de seguro rural que será trabalhado na LDO de 2025 é em torno de R$ 3 bi

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que o pleito de seguro rural que será trabalhado na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025 é em torno de R$ 3 bilhões.

"A ideia, vocês conhecem o pleito das entidades representativas da CNA Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, é em torno de R$ 2,9, R$ 3 bilhões. Nós vamos trabalhar isso com o apoio do governo na LDO de 2024 para 2025", afirmou o ministro em coletiva de imprensa após o lançamento do Plano Safra 2024/2025 nesta quarta-feira, 3.

Segundo o ministro, a safra de inverno já seria contemplada com mais recursos disponibilizados.

De acordo com Fávaro, a decisão de suplementação do seguro rural no Rio Grande do Sul foi uma decisão de atender a região com a maior demanda. Antes mesmo da catástrofe provocada pelas enchentes no último mês, segundo o ministro, o Estado já era o que mais demandava recursos do seguro rural.

"A decisão foi atacar, de fato, aonde precisa mais, e por isso a subvenção. Você veja que os números de produtores atingidos, de área coberta, de recursos, vão produzir sempre 100% ou mais de 100% para atender o Rio Grande do Sul, o que, na realidade, cobre melhor aquele Estado, agora que precisa, e alivia os demais Estados brasileiros do seguro rural", explicou o ministro.