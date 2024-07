Lula: Jamais vou tomar atitude de congelar preço

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, 3, que jamais tomará atitude de congelar preços no Brasil, ao comentar sobre a garantia de compra de produção de alimentos e inflação.

"Eu jamais vou tomar a atitude de congelar preços. Foi a maior gelada do mundo que fizeram. A minha experiência é que toda vez que congela alguma coisa, aumenta-se o preço e as coisas desaparecem", afirmou durante o lançamento do Plano Safra empresarial 2024/25 nesta tarde.

Antes, ele tinha observado que o governo precisa ter consciência de que, quando incentiva as pessoas a plantar, precisa garantir que elas não terão prejuízo: "A gente tem de comprar o que ele produziu para não jogar nada fora".