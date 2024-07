Joselu quer antecipar 'aposentadoria' de Toni Kroos no duelo entre Espanha e Alemanha pela Euro

O atacante Joselu colocou um tempero a mais na rivalidade entre Espanha e Alemanha, em entrevista concedida nesta quarta-feira. O jogador disse que a seleção espanhola pretende confirmar a aposentadoria do volante Toni Kroos no duelo que as duas equipes vão travar nesta sexta-feira, em jogo válido pelas quartas de final da Eurocopa.

O meio-campista alemão já anunciou que o torneio de seleções é a última competição da sua carreira. Em caso de eliminação, o atleta encerra a sua trajetória nos campos.

"Espero que seja seu último jogo. É uma quartas-de-final contra uma grande equipe. Esperamos aposentar Toni na sexta-feira", afirmou o jogador que foi companheiro do alemão no Real Madrid e que agora defende o Al-Gharafa, do Catar.

Apesar do tom provocativo de sua declaração, Joselu reconheceu a importância que Kroos tem para a Alemanha nesta Euro. "Temos que ter cuidado com ele. É um jogador de muitas qualidades", disse Joselu.

Kroos encarou as declarações de seu ex-companheiro com naturalidade e não quis entrar em polêmica. O meio-campista elogiou a Espanha, mas afirmou que a Alemanha está com o objetivo de chegar às semifinais.

"É normal. Eles (espanhóis) querem vencer o torneio. Vou fazer de tudo para que isso não aconteça. Eles estão aqui para vencer e nós também. Veremos o que vai acontecer na sexta-feira."