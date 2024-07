Ana Maria Braga chora ao homenagear ajudante que trabalha com ela há 25 anos

O Mais Você da última terça-feira, 2, contou com uma surpresa especial. A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu a cozinheira Maria, sua ajudante há 25 anos, com um bolo para celebrar o aniversário dela.

A comunicadora não conteve as lágrimas ao parabenizar sua amiga, que também se emocionou com a homenagem. Além de preparar um bolo, Ana Maria também presenteou a amiga com um buquê de flores.

"Não precisa chorar! Eu é que agradeço, minha linda. São 25 anos! A gente te ama!", disse a apresentadora após ver a cozinheira cair no choro.

Além de Ana Maria, outros membros da equipe de produção do Mais Você se juntaram para parabenizar Maria. O programa foi encerrado com uma homenagem. "Essa moça aqui é o exemplo de que a vida ensina muita gente, mas tem gente aqui matando aula. E ela nunca matou aula nenhuma".