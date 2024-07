Santo André entrega revitalização da UTI Neonatal do Hospital da Mulher

Uma nova Unidade de Terapia Intensiva Neonatal foi entregue no Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein, no Parque Novo Oratório, em Santo André. O espaço, que começou a funcionar no final de junho, passou por requalificação completa, incluindo troca de piso, nova pintura e novo projeto de comunicação visual.

“Essa nova UTI ficou linda com tudo o que tem de melhor e mais moderno pra gente continuar cuidando das nossas crianças. O Hospital da Mulher, que já é uma referência para Santo André e para a região, está cada vez mais adequado ao padrão Qualisaúde, com a mais alta qualidade. Isso é motivo de orgulho para todos nós”, afirma o prefeito Paulo Serra.

As obras da nova UTI Neo receberam investimento de R$ 1,5 milhão, recurso oriundo do Governo de São Paulo, após articulação parlamentar. O valor engloba ainda a revitalização das unidades de internação do primeiro e do segundo andares, que tiveram os pisos totalmente trocados.

“É muito gratificante ver a expansão do programa Qualisaúde para toda a nossa rede. Após mais de 40 unidades modernizadas, do Poupatempo da Saúde e do Centro Hospitalar Municipal (CHM), que passou pela maior revitalização de toda a sua história centenária, chegou a vez do Hospital da Mulher. Isso é fruto de muito trabalho e da boa relação com o governo do Estado. A UTI Neo é a primeira ala entregue dentre outras que virão, pois o trabalho não para”, garante o secretário de Saúde, Acacio Miranda.

A unidade neonatal do Hospital da Mulher conta com 24 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sendo um de isolamento, oito leitos de Ucinco (Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional) e oito leitos Canguru (conforme método de cuidado humanizado ao recém-nascido prematuro e sua família). Também foram readequados os postos de enfermagem e as áreas de prescrição médica.

“Onde antes tínhamos um espaço precisando de melhorias, hoje temos um local remodelado e não é somente a infraestrutura. A partir daí, podemos oferecer melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores, o que vai refletir sem dúvida no cuidado com os nossos bebês e no conforto aos acompanhantes. Tudo é consequência, uma melhor ambiência que traz o aconchego. E nossas equipes, tanto multidisciplinar quanto de enfermagem, já desenvolvem um trabalho incrível de humanização junto às mamães da Neo, com oficinas e outras ações de acolhimento”, destaca a diretora técnica do Hospital da Mulher, Ana Paula Ponceano.