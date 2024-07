Inter acerta a compra em definitivo do volante Thiago Maia junto ao Flamengo

O Internacional definiu, nesta quarta-feira, a compra em definitivo do volante Thiago Maia junto ao Flamengo. O atleta, que inicialmente veio por empréstimo, assinou vínculo até dezembro de 2026.

Em março deste ano, o jogador havia sido emprestado até o fim de 2024, mas com obrigação de compra de 4 milhões de euros (R$ 24,1 milhões). A diretoria gaúcha, no entanto, resolveu fechar a questão e acertou a aquisição em definitivo agora.

Deste valor, o clube carioca vai ficar com 2,85 milhões de euros (R$ 17,1 milhões) e 25% dos direitos econômicos do atleta. O Lille, da França vai ter o mesmo percentual e vai embolsar 1,15 milhão de euros (R$ 6,9 milhões).

O site oficial do clube gaúcho estampou a foto do jogador com a inscrição "CONTRATO DEFINITIVO". Maia tem sido um dos destaque da equipe desde que chegou em Porto Alegre.

O Inter quer aproveitar a janela de transferências para tornar o elenco ainda mais forte para o segundo semestre. Além de Thiago Maia (no clube desde março), a diretoria trouxe também o centroavante argentino Lucas Alario e o atacante colombiano Rafael Borré.