Plano Safra 2024/25 tem nova linha do Pronaf para regularização fundiária, diz Teixeira

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, destacou nesta quarta-feira, 3, a nova linha de financiamento do Plano Safra da Agricultura familiar voltada a regularização fundiária. O crédito será voltado a todas as etapas de regularização fundiária de imóveis rurais, incluindo despesas com serviços de georreferenciamento, tributos, emolumentos e custas cartoriais.

A linha de financiamento será de R$ 10 mil, com taxa de 6% ao ano, e prazo de pagamento de dez anos, incluídos três anos de carência.

Arroz

Paulo Teixeira também disse que o governo está lançando um programa para ampliar a produção de arroz no País, chamado de "Arroz da Gente". O anúncio foi feito no lançamento do Plano Safra para agricultura familiar. O objetivo é de ampliar a produção para até 200 mil toneladas dentro desse grupo. No Plano Safra para agricultura familiar, os juros para custeio da produção de arroz caíram de 4% ao ano para 3% ao ano, para o tipo convencional, e de 3% a.a. para 2% a.a. para o orgânico.