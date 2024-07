Gabriela Duarte mostra apartamento após reforma; assista

A atriz Gabriela Duarte usou suas redes sociais para mostrar aos seguidores o resultado da reforma que realizou em seu apartamento. Na publicação, a artista disse que contou com a ajuda profissional de uma gestora de projetos. "A minha vida teria sido muito mais difícil se não fosse a Jackie Britto, gestora de projetos", escreveu.

A atriz começa o vídeo contando de sua nova sala porque escolheu usar uma profissional para gerir a sua reforma. "Eu peguei um apartamento, que eu morava a vida inteira, e fiz uma reforma muito grande", começa. "Essa pessoa vai te conectar com os fornecedores e vai fazer toda a administração de sua obra de uma forma coesa", complementa.

No vídeo, é possível ver as opções da atriz enquanto ela passeia por diversos ambientes do apartamento reformado., desde o living, passando pelos quartos, banheiro, sala de jantar...