IBGE: Indústria de transformação recua 2,2% em maio ante abril, extrativas sobem 2,6%

A queda de 0,9% na produção industrial em maio ante abril foi puxada por uma retração de 2,2% na indústria de transformação, enquanto que as extrativas cresceram 2,6%. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A queda na indústria de transformação em maio foi o pior resultado desde março de 2021, quando havia encolhido 3,1%.

"A transformação tinha uma predominância de resultados positivos desde agosto do ano passado. Desde agosto, somente dois meses tinham sido de quedas (setembro de 2023, -0,6%, e janeiro de 2024, -0,2%). A entrada dessa informação de maio, muito carregada do impacto das chuvas no Rio Grande do Sul, elimina parte importante desse crescimento", apontou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.

A indústria de transformação acumulou um saldo positivo de 3,1% entre agosto de 2023 e abril de 2024.

"A entrada dessa informação de maio elimina parte importante desse saldo positivo. Até a entrada da informação desse mês, a gente tinha um resultado predominantemente positivo para a indústria da transformação", reforçou Macedo. "Para saber se os impactos das chuvas ficam restritos ao mês de maio, ou se vão se prolongar, tem que aguardar."