Vendas de motos sobem 18,2% em junho ante junho de 2023, revela Fenabrave

As vendas de motos tiveram crescimento de 18,2% em junho, frente ao mesmo período de 2023, chegando a 165,9 mil unidades, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira, 3, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias. Mais uma vez, as vendas de motos superaram as de carros de passeio, que somaram 163,8 mil unidades no mês passado.

Frente a maio, houve alta de 0,8% nas vendas do veículo de duas rodas. Com isso, as vendas de motocicletas acumularam crescimento de 19,7% no primeiro semestre, totalizando 932,9 mil unidades no período.

O desempenho positivo reflete a melhora nas condições de crédito, a expansão dos serviços de entrega (delivery) e a busca dos consumidores por veículos mais baratos e econômicos em combustível.