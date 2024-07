Vasco anuncia contratação de Marcelo Sant'Ana como novo diretor executivo de futebol

O Vasco anunciou a contratação de Marcelo Sant'Ana como novo diretor executivo de futebol do clube. Ele chega para ocupar o cargo de Pedro Martins, que deixou a função após a saída do técnico Álvaro Pacheco.

O dirigente chegou ao Rio no último domingo para conhecer a estrutura vascaína. Ele visitou o CT Moacyr Barbosa, foi apresentado ao elenco, e conversou com funcionários do departamento de futebol.

Marcelo, que foi presidente do Bahia, estava trabalhando como diretor de futebol do América-RN desde fevereiro deste ano. Mas foi na equipe baiana que ele se destacou como gestor entre 2015 e 2017.

Formado em Comunicação com MBA em Marketing e Branding, Sant'Ana possui cursos de Gestão Esportiva e Gestão de Futebol e também foi professor da CBF Academy, projeto que tem como principal objetivo o desenvolvimento do futebol nacional.

Sant'Ana vai ser o quarto diretor de futebol da SAF do Vasco. Já passaram pela função Paulo Bracks, Alexandre Mattos e Pedro Martins. A prioridade da diretoria agora é definir o nome de um novo CEO para ocupar a vaga deixada por Lúcio Barbosa.