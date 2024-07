Bia Haddad faz bom jogo e bate polonesa na estreia em Wimbledon

Em uma de suas melhores performances nesta temporada, Beatriz Haddad Maia estreou com uma boa vitória no Torneio de Wimbledon nesta quarta-feira. Mais à vontade na grama, a tenista número 1 do Brasil superou a polonesa Magdalena Frech por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h50min de confronto.

Na segunda rodada, Bia vai enfrentar a colombiana Camila Osorio, de 22 anos e 84ª do mundo - já foi a 33ª em 2022. As duas tenistas se enfrentaram apenas uma vez no circuito, com vitória da brasileira no saibro de Roma, no ano passado.

O resultado e o desempenho da brasileira nesta quarta contrastam com a campanha que ela vinha fazendo na curta temporada de grama até agora. Em ano irregular no circuito, a 20ª do mundo vinha de apenas uma vitória na rápida superfície e quatro derrotas nos cinco jogos anteriores à estreia em Wimbledon.

Nesta quarta, porém, ela elevou o nível de atuação e mostrou solidez tanto no fundo de quadra quanto na rede, com belos voleios. Em Londres, Bia tenta defender os pontos conquistados com a boa campanha do ano passado, quando abandonou nas oitavas de final após sentir dores nas costas.

A estreia de Bia estava marcada inicialmente para terça-feira. No entanto, a chuva atrapalhou a programação e a brasileira só pôde entrar em quadra no início desta quarta. Mesmo assim, Bia e Frech só puderam jogar dois games até que o mau tempo voltasse a paralisar a rodada.

Quando a partida foi retomada, a tenista brasileira manteve o ritmo dos primeiros pontos e foi para cima da rival, atual 58ª do mundo, no sétimo game. Bia faturou a primeira quebra do jogo e abriu vantagem. A polonesa devolveu na sequência e empatou em 5/5. Mas a brasileira manteve o jogo agressivo, quebrou de novo no 11º game e encaminhou a vitória no primeiro set.

A segunda parcial contou com Bia jogando ainda melhor, mais consistente e se defendendo muito bem das bolas fundas da polonesa. Ela faturou a quebra no 7º game, abriu 4/3 e manteve a confiança em alta. Chegou a desperdiçar dois match points no saque da adversária, mas não perdoou em seu saque, no game seguinte.