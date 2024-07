Fed: Williams não comenta sobre política monetária ou macroeconomia em Fórum do BCE

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John Williams, não comentou sobre política monetária ou macroeconomia em discurso preparado para o Fórum do Banco Central Europeu (BCE), em Sintra, Portugal. Williams falou sobre a importância de juros neutros e dos fatores necessários para calcular de modo preciso o R-star. Segundo ele, argumentos de que o nível neutro dos juros subiu desde a pandemia ainda precisam enfrentar dois testes: a interconexão entre taxas de diversos países e o ritmo inalterado do crescimento potencial do Produto Interno Bruto (PIB), que segue nos níveis de 2019.