Dia do Chocolate: especialista explica como doce traz benefícios ao coração

Chocolate é bom o ano todo e não precisa deixar de ser o vilão de dietas no Dia do Chocolate (7), segundo o cardiologista do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu, Matheus Fileti Arruda. Para ele, o consumo de chocolates, especialmente os escuros, podem ajudar a reduzir alguns fatores de risco para doenças cardíacas porque são ricos em flavonoides, compostos com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e vasodilatadoras, contribuindo para a saúde dos vasos sanguíneos por aumentar a elasticidade arterial e reduzir a pressão arterial.

“Os flavonoides podem ajudar a melhorar os níveis de colesterol, aumentando o HDL (colesterol "bom") e, potencialmente, reduzindo o LDL (colesterol "ruim")”, completa.

O médico orienta, porém, que o consumo deve ser moderado e focado nos chocolates com mais concentração de cacau (a partir de 70%). Segundo ele, estudos sugerem que quantidades pequenas de chocolate escuro, de 30 a 60 gramas, algumas vezes na semana, podem ser benéficas para a saúde. “É importante que o consumo de chocolate seja inserido em um contexto de dieta equilibrada e estilo de vida saudável”, alerta Fileti.

Por ser um alimento estimulante, o consumo de chocolate deve ser mais limitado - ou até evitado! - no caso de pessoas com certos tipos de arritmias, que sofrem com insônia e ansiedade. “O chocolate contém cafeína e teobromina, dois estimulantes que podem aumentar, temporariamente, a frequência cardíaca. No entanto, esse efeito é geralmente leve e mais comum em pessoas sensíveis a essas substâncias. Para a maioria, o consumo moderado de chocolate não deve causar um aumento significativo nos batimentos cardíacos”, explica o cardiologista.

CHOCOLATE BRANCO

O médico esclarece que o chocolate branco é composto de substâncias diferentes dos tipos escuros, não contém massa de cacau, apenas manteiga de cacau, é rico em açúcares e gordura como o chocolate ao leite. “Por essa razão, os chocolates brancos não oferecem os mesmos benefícios cardiovasculares associados aos flavonoides presentes nos chocolates escuros e devem ser consumidos com mais parcimônia”.

O cardiologista resume: “o chocolate, especialmente o escuro, pode oferecer benefícios à saúde cardiovascular quando consumido com moderação e como parte de uma dieta equilibrada. No entanto, é crucial considerar as necessidades e condições de saúde individuais ao incluir a guloseima na alimentação”.