Moderna recebe US$ 176 milhões do governo dos EUA para fabricar vacina contra a gripe aviária

A farmacêutica Moderna anunciou nesta terça-feira que recebeu US$ 176 milhões do governo dos EUA para desenvolver uma vacina contra a gripe aviária baseada em RNA mensageiro para humanos. A escolha ocorre em meio a um surto sem precedentes de gripe aviária no gado dos EUA. Até agora, foi confirmado que 137 rebanhos leiteiros diferentes em uma dúzia de estados foram infectados.

Sabe-se que apenas três humanos nos EUA foram infectados com o vírus, conhecido como H5N1, desde o início do surto, mas as agências estaduais e federais o têm monitorado de perto. Os cientistas há muito se preocupam com a ameaça potencial de pandemia representada pelo H5N1.

O governo dos EUA desenvolveu as suas próprias vacinas que poderiam ser utilizadas no caso de um surto de H5N1, com a assistência da GSK, Sanofi e CSL Seqirus. A capacidade de fabricação dessa foto, entretanto, é limitada.

Um funcionário federal de saúde disse aos repórteres no final de maio que a agência estava conversando com a Pfizer e a Moderna sobre a produção de vacinas contra a gripe aviária baseadas em mRNA.

A Moderna vem desenvolvendo uma vacina candidata contra a gripe pandêmica chamada mRNA-1018 e iniciou um estudo em estágio inicial de múltiplas versões da vacina no ano passado. A empresa diz que espera resultados desse teste este ano. O primeiro produto aprovado da Moderna foi a vacina para a Covid-19.

"A tecnologia de vacina mRNA oferece vantagens em eficácia, velocidade de desenvolvimento e escala e confiabilidade de produção no tratamento de surtos de doenças infecciosas, conforme demonstrado durante a pandemia de covid-19", disse Stéphane Bancel, CEO da Moderna, em comunicado.