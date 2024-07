Fernanda Torres versus Vanessa Lopes pela Odete Roitman? fã-clube faz comparação 'absurda'; entenda

A ex-BBB Vanessa Lopes chamou de "absurda" a comparação com a atriz Fernanda Torres. Nesta segunda, 1º, perfis de paródia no X (antigo Twitter), defenderam que Lopes seria mais adequada do que Torres para o papel como Odete Roitman na nova edição da novela Vale Tudo.

Entenda

Tudo começou com o boato de que a atriz e roteirista Fernanda Torres teria aceitado o papel para interpretar a antagonista Odete Roitman em um suposto remake da novela Vale Tudo. A informação, ainda não confirmada, foi divulgada pelo jornal Extra na segunda, 1º.

Nepobaby?

Em repercussão à notícia, uma página no X afirmou que Fernanda Torres, filha da atriz Fernanda Montenegro, era uma 'nepo baby'. O termo em inglês une as palavras "nepo", abreviação para nepotismo, com "baby".

Ou seja, que Torres teria se beneficiado da carreira da mãe para ter tido sucesso e projeção na área artística.

O perfil também sugere que a ex-BBB Vanessa Lopes seria mais popular para assumir o papel como Odete Roitman, lendária personagem das telenovela interpretada por Beatriz Segall (1926-2018) em Vale Tudo, de 1988.

O argumento foi justificado com a diferença de seguidores entre Torres (700 mil) e Vanessa Lopes (15 milhões) no Instagram. "Essa mulher não tem nem 1 milhão de seguidores. Que vergonha", publicou.

"Vanessa Lopes seria uma Odete Roitman muito melhor. E aí a Globo vai lá e chama uma desconhecida e nepobaby."

A piada causou comoção nas redes sociais e confugiu até artistas globais, como Alice Wegmann.

Ex-BBB responde

"Sobre as últimas notícias relacionadas à comparação absurda que criaram com o meu nome e da Fernanda Torres, quero deixar claro que o perfil que tem publicado não é meu fã-clube, nem conhecido por mim e minha equipe", publicou a influenciadora nas redes sociais.

Destaque

"Aliás, é um perfil que há um tempo cria postagens com esse tom de comparações sem fundamento relacionadas ao meu nome, comparações essas com que não concordo. Para reforçar a todos: não aceito qualquer tentativa de rivalidade que alguns usuários da internet queiram promover. É importante sabermos da responsabilidade das redes sociais. Cada um de nós tem seu talento e carreira. A Fernanda Torres é uma mulher que contribui de forma grandiosa para a arte brasileira e a respeito muito"

Dono de perfil pediu desculpa pela piada

O autor da publicação pediu desculpas para Vanessa Torres nesta terça, 2. "Vanessa, peço desculpa por ter chegado até esse ponto. Não quero te prejudicar e apaguei quando vi que estava jogando hate em cima de você", escreveu. A página, que se disfarçava como representante de um fã clube de Lopes, alterou a foto e o nome de perfil após a polêmica.

Novela marcou época

Vale Tudo é considerada uma obra-prima de Gilberto Braga. Mesmo quem não acompanhou a trama já ouviu falar da frase "Quem matou Odete Roitman?"

Sucesso à época, o remake está em fase de pré-produção, e muito vem sendo cogitado sobre quem vai interpretar as personagens eternizadas na memória da TV. O jornal Extra publicou que Fernanda Torres pode viver Odete Roitman, enquanto a protagonista Heleninha pode ser viviva por Carolina Dieckmann ou Grazi Massafera. Mas ainda não há nada confirmado.