Raulzinho sofre lesão muscular na coxa e desfalca Brasil no Pré-Olímpico de Basquete

A estreia da seleção brasileira de basquete no Pré-Olímpico de Riga, na Letônia, não foi só de notícias boas. Apesar da grande vitória de virada sobre Montenegro, por 81 a 72, que encaminhou a classificação às semifinais, o técnico Alexandar Petrovic perdeu o armador Raulzinho, machucado.

O reserva de Marcelinho Huertas sentiu um desconforto após o intervalo, quando entrou para tentar ajudar o Brasil a buscar reação no placar. Após a realização de exames de imagem, a notícia ruim acabou se confirmando.

"Na vitória do Brasil sobre Montenegro, por 81 a 72, pelo Pré-Olímpico de Basquete masculino, o atleta Raul Neto sentiu o músculo posterior da coxa esquerda no terceiro período do duelo. Após realizar ressonância magnética, foi constatado um estiramento. O atleta iniciou o protocolo de tratamento, mas não terá condições de jogo para o restante da competição", lamentou a CBB.

"Agradecemos o empenho de Raul neste mês de treinos e jogos, e contamos com seu talento em quadra nos próximos desafios", completou a entidade. Mesmo não sendo titular de Alexandar Petrovic, o jogador do Fenerbahçe é um dos principais nomes do País na modalidade.

Com a lesão de Raulzinho, o veterano Huertas, de 41 anos, deve ganhar ainda mais tempo em quadra, o que pode desgastar um dos principais nomes da seleção brasileira. Petrovic terá de utilizar mais Yago na função com a ausência do substituto imediato Raulzinho. Na quinta-feira o Brasil volta à quadra para encarar Camarões e buscar avançar em primeiro no Grupo B.