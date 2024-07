Ribeirão promove Arraiá Julino com patins na Tenda

Nesta quarta-feira (3), das 18h30 às 22h, a Tenda Multicultural de Ribeirão Pires sediará o Arraiá Julino junto ao projeto “Patins na Tenda”. A entrada é livre e, nesta semana, a ideia é reunir participantes dispostos a trajar roupas tradicionais dos festejos da época. Os visitantes poderão, ainda, levar um prato de doce ou salgado típicos do período para a celebração.

A atração ocorrerá no espaço do Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 - Centro). A organização recomenda comparecer ao local com patins e equipamentos de segurança, sendo eles joelheira, cotoveleira, munhequeira e capacete. Segundo a organização, para os iniciantes, alguns voluntários contribuem nas primeiras manobras.

“A festa julina nesta semana vem com a proposta de promover para a nossa comunidade cultura tradicional, popular, com muita diversão”, afirmou o prefeito da cidade, Guto Volpi.

INICIATIVA RECORRENTE

O projeto “Patins na Tenda” foi lançado no mês passado e é uma forma gratuita e segura para dezenas de crianças e adultos de todas as idades patinarem livremente no local. A ação está sendo realizada pela Veronezi Family e a empresa Oceanlimp – Desmonte Industriais, com o apoio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL) da Prefeitura e acontece todas as quartas-feiras, exceto dias de eventos que utilizarão a o espaço.

Motorhomes no Ayrton Senna - Além disso, no lado de fora da Tenda Multicultural, acontece todas as quartas-feiras o projeto gratuito “Motorhomes no Ayrton Senna”, das 18h às 22h. Os veículos se reúnem no Marco Zero, localizado no estacionamento do Complexo. Os visitantes podem ter oportunidade de conhecer motorhomes, equipados com dormitório, cozinha e banheiro, modelos compactos para aventureiros solitários e até luxuosos para todos os gostos e necessidades.