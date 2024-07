CBT confirma Monteiro e Wild nas duplas na Olimpíada de Paris-2024

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) confirmou nesta terça-feira que o Brasil vai brigar por medalha também na chave de duplas masculinas na Olimpíada de Paris-2024. Thiago Monteiro e Thiago Wild, já classificados para jogar em simples, formarão parceria para competir também nas duplas.

A classificação deles foi oficializada pela Federação Internacional de Tênis (ITF) no início desta terça. Monteiro e Wild costumam dar maior atenção às chaves de simples nos grandes torneios, mas jogam também nas duplas em Grand Slams. No ano passado, chegaram a atuar juntos no Challenger de Genoa, na Itália, onde ganharam uma partida e foram eliminados nas quartas de final.

O Brasil pode contar com mais uma parceria masculina na capital francesa, se Marcelo Melo e Rafael Matos vierem a herdar vagas de outros tenistas. No feminino, Laura Pigossi e Ingrid Martins também tem chances de entrar na chave de duplas. Pigossi, por sinal, faturou a medalha de bronze nas duplas em Tóquio, em 2021, ao lado de Luisa Stefani justamente após serem inscritas de última hora na competição.

Nas duplas, o País já tinha assegurado as presenças de Beatriz Haddad Maia e Stefani. Bia também jogará na chave de simples, assim como Pigossi. Por enquanto, o Brasil só não tem vaga garantida nas duplas mistas, o que ainda poderá vir a acontecer mais perto do início da disputa do tênis em Paris-2024.

A Olimpíada será disputada entre 26 de julho e 11 de agosto. As partidas de tênis serão realizadas entre o dia 27 deste mês e 4 de agosto.