Torcida do Boi Caprichoso debocha de ex-BBB Isabelle Nogueira

O tradicional Festival de Parintins terminou neste domingo, 30, com a vitória do Boi Caprichoso, o de cor azul, que garantiu o tricampeonato. Mas nem tudo foi calmaria na competição que ocorreu no Bumbódromo, em Parintins, no Amazonas.

Parte da torcida do Caprichoso resolveu provocar Isabelle Nogueira, ex-participante do 'BBB 24', que ocupa o cargo de cunhã poranga do Boi Garantido, o vermelho, que saiu derrotado neste ano.

"Marciele, mãe da Isabelle", gritou a torcida, em vídeo que foi publicado nas redes sociais. Marciele é Marciele Albuquerque. Ela ocupa o mesmo cargo de cunhã poranga no Caprichoso, personagem importante dentro do festival.

O "mãe" dito pela torcida refere-se a uma posição superior, ou seja, dá a entender de que Isabelle está em posição de inferioridade perante Marciele.

O comportamento da torcida refletiu a disputa acirrada entre o Caprichoso e Garantido neste ano. O boi azul superou o vermelho por apenas 0,1 ponto, o que tornou tudo mais emocionante.