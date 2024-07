Alice Wegmann se revolta com comparação entre Fernanda Torres e Vanessa Lopes e influenciadora reflete: Cada um de nós tem seu talento

Pegando fogo! Na último dia 1º, Alice Wegmann deu sua opinião sobre um fã clube dedicado à Vanessa Lopes que falava que a influenciadora faria um papel melhor do que Fernanda Torres no remake de Vale Tudo, novela da Globo.

Em uma publicação que contava todo o bafafá, Alice escreveu o que achava sobre o assunto:

Gente, é oficial, estamos perdidos.

No post, que já foi excluído, mas que segue rolando na internet com diversos prints, o fã clube se irritou com a suposta escolha da Rede Globo ao escalar Fernanda Torres no papel da clássica vilã Odete Roitman, do remake:

Vanessa Lopes seria uma Odete Roitman MUITO melhor. E aí a Globo vai lá e chama uma desconhecida nepo baby.

Acha que parou por aí? A ex-BBB Vanessa veio a público se pronunciar sobre a polêmica, informando que o tal fã clube não é de fato feito por fãs dela:

Sobre as últimas notícias relacionadas a comparação absurda que criaram com o meu nome e da Fernanda Torres, quero deixar claro que o perfil que tem publicado não é meu fã clube, nem conhecido por mim e minha equipe. Aliás é um perfil que há um tempo cria postagens com esse tom de comparações sem fundamento relacionadas ao meu nome, comparações essas que não concordo. Para reforçar a todos: não aceito qualquer tentativa de rivalidade que alguns usuários da internet queiram promover, é importante sabermos da responsabilidade das redes sociais. Cada um de nós tem seu talento e carreira. A Fernanda Torres é uma mulher que contribui de forma grandiosa para a arte brasileira e a respeito muito.