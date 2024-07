'Só arrumo confusão quando precisa': Luana Piovani relata confusões em viagem a Paris

A atriz Luana Piovani narrou dois desentendimentos que vivenciou em uma viagem que fez a Paris com a mãe, Francis Piovani, na segunda-feira, 1º. Em stories publicados no Instagram, a artista relatou "só arrumar confusão quando precisa" e que as brigas aconteceram após presenciar "injustiças".

"Normalmente, as pessoas não fazem injustiça comigo, mas eu não suporto ver injustiça do meu lado", disse. A primeira situação ocorreu quando Luana foi procurar assistência para a mãe, que, por problemas de coluna, precisa trafegar no aeroporto de cadeira de rodas.

Na sala em que as duas esperavam o equipamento, a atriz percebeu que uma idosa, que havia feito a viagem no mesmo voo que Luana e Francis, não havia recebido a cadeira de rodas após a mãe da artista. "Quando não chegou a cadeira de rodas dela, eu perguntei o motivo. ... A assistente levou a mulher a pé para o embarque e eu espumando atrás", relatou. Ao final, a atriz conseguiu a cadeira de rodas para a idosa.

Em seguida, Luana detalhou outro ocorrido em Portugal, quando se revoltou com um casal que não ofereceu o lugar a uma idosa com um bebê no colo. Questionados se iriam ceder o espaço, o homem disse que a mulher estava grávida.

"Aí eu perguntei: E por que você não dá o lugar?. O rapaz não estava grávido, com certeza", disse. "Você acha que ele conseguiu responder? Claro que não, porque não tem resposta para dar para uma pergunta dessas."

A atriz, por fim, criticou a postura que presenciou. "É o fim dos tempos. Realmente, o mundo está acabando. Eu fico alucinada com isso. Gente de quinta categoria", concluiu.