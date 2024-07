Haddad tem reunião prevista para esta semana com Pacheco sobre dívida dos Estados

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 2, que prevê se encontrar ainda nesta semana com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para tratar do projeto de renegociação da dívida dos Estados com a União. Haddad classificou o debate como bastante "avançado".

"Estamos no Senado conversando, tenho reunião prevista sobre isso nesta semana, com o presidente Pacheco. Já avançou muito, já avançamos nos critérios, considero que o processo está adiantado. O indexador continuará sendo o IPCA", lembrou o ministro.

Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, nesta terça, a previsão é de que Pacheco se reúna com governadores nesta terça-feira para discutir o tema. O encontro será às 12h30 na residência oficial do Senado. Foram convidados os governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo), Romeu Zema (Minas Gerais), Cláudio Castro (Rio de Janeiro), Ronaldo Caiado (Goiás) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul).