Uruguai e Panamá são os classificados no Grupo C da Copa América; EUA estão eliminados

Uruguai e Panamá conquistaram as duas vagas do Grupo C para a disputa das quartas de final da Copa América. Os uruguaios venceram os Estados Unidos, por 1 a 0, e garantiram os 100% na competição. Já os panamenhos bateram a Bolívia, por 3 a 1, e com seis pontos, ficaram com o segundo lugar na chave. Os anfitriões norte-americanos terminaram com três pontos, enquanto os bolivianos perderam as três partidas.

O primeiro tempo foi morno. A impressão é de que o Uruguai estava satisfeito com o empate, que lhe garantiria o primeiro lugar do grupo, enquanto os Estados Unidos não tinham força para buscar a vitória.

Com isso, pouco foi feito de efetivo. Aos 22 minutos, a informação de gol do Panamá sobre a Bolívia acionou o botão de alerta para os norte-americanos, que naquele momento estavam eliminados da competição em casa.

Outro momento de tensão ocorreu do lado do Uruguai, quando Maxi Araújo se chocou com Ream, foi para o chão desacordado e acabou substituído por Cristian Olivera.

Aos 31 minutos, finalmente, um lance bem armado. Nández surgiu livre diante de Turner, tocou por cima e Ream salvou o gol uruguaio. O jogo fica nervoso e todos os lances são disputados de fora ríspida.

O segundo tempo continuou equilibrado. Os Estados Unidos festejaram um gol aos 17 minutos, mas foi o gol de empate da Bolívia diante do Panamá, que recolocou os norte-americanos na competição.

Mas aos 20 minutos o clima voltou a ficar tenso em Kansas, quando Mathías Olivera fez o gol do Uruguai. Neste momento a segunda vaga do grupo era do Panamá, com quatro pontos.

Com a necessidade de um gol, os Estados Unidos foram para o ataque, mas receberam novo golpe com o anúncio do segundo gol panamenho, aos 27 minutos. Dois minutos depois, Pulisic, sem goleiro, perdeu grande chance de fazer o gol norte-americano.

O final de jogo foi de pressão dos Estados Unidos, enquanto o Uruguai apostou nos contra-ataques para liquidar o jogo. Com o terceiro gol panamenho, o desânimo tomou conta dos americanos pela desclassificação em casa. Apenas Pulisic lutou até o final, mas não teve sucesso.

PANAMÁ FAZ HISTÓRIA

Em Orlando, sob o comando da juíza Edina Alves, o jogo foi equilibrado na primeira parte da fase inicial. Aos 22 minutos, Fajardo fez um belo gol de virada, abrindo o placar para o Panamá.

A partir daí, os panamenhos se fecharam e a iniciativa ficou toda com a Bolívia. Villamil errou na cabeçada, enquanto Miguelito teve duas chances para empatar, mas errou nas finalizações.

O Panamá veio mais agressivo no segundo tempo. Fajardo e Lenis tiveram chance para ampliar a vantagem, mas erraram O castigo veio aos 23 minutos, quando Bruno Miranda finalizou bonito pata empatar a partida.

O jogo ficou aberto, com as duas seleções se expondo ao ataque. Aos 33, Eduardo Guerrero fez o segundo gol do Panamá. A nova desvantagem desanimou a Bolívia, que ainsa levou o terceiro gol, aos 45 minutos: 3 a 1.