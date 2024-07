Férias na Fábrica de Cultura de Diadema terá oficinas gratuitas

A partir desta terça-feira (2), as Fábricas de Cultura - Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis -, estarão com uma agenda de férias com mais de 200 oficinas e brincadeiras gratuitas para crianças a partir dos 6 anos, sem necessidade de inscrição. Em Diadema, as atividades preparadas possibilitarão as vivências de antigas brincadeiras de rua.

Um dos destaques é que, na terça-feira (23), às 15h30, as crianças poderão brincar com carrinhos de rolimã pelo espaço externo da unidade.

Confira a programação das demais Fábricas de Cultura:

Região Metropolitana Na Fábrica de Cultura Osasco, Robô sem motor desafia os participantes a criarem um brinquedo que se move apenas girando uma manivela, sem precisar de eletricidade. A ação acontece no dia 31, quarta-feira, a partir das 14h.

Zona norte

Crianças e adolescentes poderão aproveitar o Karaokê da Fábrica de Cultura Brasilândia nos dias 9 e 10, das 14h30 às 16h30. Uma oportunidade para fazer novos amigos e explorar diferentes estilos musicais. Na Fábrica de Cultura Jaçanã, a atividade Pipocas coloridas no dia 10, quarta-feira, das 16h às 18h, ensinará a produção das próprias pipocas doces. E quem estiver pela Vila Nova Cachoeirinha poderá vivenciar uma prática com instrumentos de sopro, como trombones e flautas, no dia 25, quinta-feira, a partir das 14h. Outra opção é a atividade Serigrafia livre que acontecerá na Fábrica de Cultura Brasilândia - Núcleo Taipas nos dias 11, 18 e 25 de julho, quintas-feiras, das 15h às 17h. Os encontros visam ensinar aos participantes as impressões em telas diversas de maneira intuitiva. A turma pode trazer os próprios suportes, como tecidos e madeiras.

Zona sul

A Fábrica de Cultura Jardim São Luís realiza um campeonato de Minecraft no dia 19, sexta-feira, a partir das 10h. O desafio é criar cenários neste jogo popular. A tecnologia segue em destaque na zona sul, mas agora na Fábrica de Cultura Capão Redondo com a atividade Criando quebra-cabeças. No dia 24, quarta-feira, quem passar pela sala maker poderá criar seu próprio quebra-cabeça personalizado.

FORMAÇÃO GRATUITA

Esta terça-feira (2) também marca o início das inscrições para as formações semestrais oferecidas pelas Fábricas de Cultura. São mais de 9 mil vagas para quase 500 cursos gratuitos nas linguagens de circo, dança, música, teatro, artes visuais, literatura e escrita criativa, tecnologia e outros, distribuídos nas unidades localizadas em Diadema, na Brasilândia - incluindo Núcleo Taipas -, Capão Redondo, Iguape, Jaçanã, Jardim São Luís, Osasco e Vila Nova Cachoeirinha.

As Fábricas de Cultura oferecem os ateliês de criação, que duram um semestre e acontecem duas vezes por semana, e as trilhas de produção, que duram de dois a quatro meses e ocorrem uma vez por semana. Há opções para todas as idades, a partir dos 6 anos, com encontros nos períodos da manhã, tarde e noite.

Entre os destaques de cada unidade estão: em Diadema tem a opção do ateliê de Dança para crianças; a trilha de Produção cultural: projetos e captação na Brasilândia, voltada para jovens; no Núcleo Taipas acontece a trilha de artes circenses Acrobacia aérea em lira para crianças; uma trilha sobre Atuação para as câmeras no Capão Redondo; a trilha de Design de brinquedos com corte a laser no Jaçanã; uma trilha de Introdução à robótica no Jardim São Luís; a trilha de Teclado para iniciantes em Osasco; e a trilha de Capoeira na Vila Nova Cachoeirinha. É possível conferir mais informações sobre essas e outras formações no site das Fábricas de Cultura, selecionando a unidade ou a linguagem de interesse.

Para se tornar aprendiz das Fábricas de Cultura é necessário apresentar RG e comprovante de residência – no caso de crianças e adolescentes, os responsáveis precisam apresentar a documentação – na unidade do curso de interesse. No caso de estudantes, só é possível se inscrever nos cursos em contraturno escolar. Todos os materiais necessários para as aulas são oferecidos pelas unidades. Os interessados podem se inscrever até 45 dias depois do início das aulas, no dia 6 de agosto, ou até o preenchimento das turmas.