Atriz leva tombo e é eliminada do 'Dança dos Famosos'

A atriz Bárbara Reis escorregou e caiu durante a semifinal da Dança dos Famosos deste domingo, 30. Após o tombo, a nota da participante foi diminuída por parte dos jurados e ela foi eliminada da atração. Assista ao momento aqui

"Não me incomoda a queda, mas a recuperação. Cair a gente cai, mas não se recuperar foi o problema", justificou o jurado técnico e bailarino José Carlos Arandiba, o "Zebrinha".

As notas dos participantes do Dança, exibido no Caldeirão com Huck, são divididas entre o júri técnico e o de convidados, formado por artistas da Globo e personalidades.

Bárbara disputava uma vaga na final com a canção Someone You Loved, de Lewis Capaldi, e se abalou com a queda durante a tentativa de uma pirueta. Com o tombo, a atriz e o companheiro de dupla, Vinicius Melo, foram eliminados.

A atriz interpretou a Aline na novela Terra e Paixão, encerrada no início deste ano.

Os convidados tentaram animá-la. "Aquele passinho ali que você caiu me tocou, porque o erro se transforma. A fragilidade é o que nos torna humanos", disse Reynaldo Gianecchini, que anunciou uma nota dez para Barbara.

A partir do próximo domingo, a competição estará entre Lucy Alves, Tati Machado e Amaury Lorenzo.

jurado especial: o ator espanhol Antonio Banderas, que vai ao programa na segunda quinzena de julho.

Classificação da semifinal da Dança dos Famosos (30/06):

1 - 177,8 pontos - Lucy Alves e Fernando Perrotti

2 - 177,5 pontos - Amaury Lorenzo e Camila Lobo

3 - 177,5 pontos - Tati Machado e Diego Maia

4 - 176,4 pontos - Bárbara Reis e Vinicius Mello