Dorival promete escalar seleção forte diante da Colômbia por topo da chave: 'Nada de poupar'

Um empate diante da Colômbia garante o Brasil matematicamente na próxima fase da Copa América, o que dá opção de o técnico Dorival Júnior descansar alguns jogadores nesta terça-feira. O treinador, contudo, quer a liderança do Grupo D e promete usar uma equipe bem forte diante da invicta rival.

Caso mexa na equipe, será apenas para preservar quem está pendurado com cartão amarelo, como o zagueiro Éder Militão. A partida final da chave ocorre nesta terça-feira, às 22 horas, no Levi's Stadium, em Santa Clara.

"Nós vamos fazer a melhor escalação possível. Não tem essa história de poupar ninguém nesse momento. Acho que é uma mostra de que nós queremos o melhor resultado na primeira fase da competição", disse o técnico em entrevista coletiva.

O Brasil tem quatro pontos, enquanto a Colômbia, invicta há 22 jogos oficiais, soma seis e só será ultrapassada caso perca a sequência positiva. Mesmo ciente do duro desafio, Dorival mostra confiança em fechar a fase em primeiro, fugindo do Uruguai já nas quartas de final.

"É uma das melhores gerações do futebol colombiano. Não temos dúvida que será um jogo muito bem jogado", disse. "Eles jogam nas melhores ligas do mundo, inclusive na nossa, são protagonistas em suas equipes, jogadores que chamam a atenção, eu não tenho dúvidas que teremos um jogo muito mais jogado", afirmou o técnico.

"Não tenho dúvida que as duas equipes irão se preocupar naturalmente defensivamente com seus adversários, porém, um jogo que acredito que teremos boas perspectivas, tanto de um lado quanto do outro. Esperamos que possamos ter um melhor aproveitamento", completou.