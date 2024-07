Globo busca reorganizar horário de novelas das sete

Com o recente desligamento de Gustavo Reiz, não seria exagero algum afirmar que a Globo, hoje, “só” possui dois autores de novelas identificados com a faixa das sete da noite: Daniel Ortiz e Rosane Svartman. No mais, torna-se necessário sair em busca de outros valores, como foi o caso da Cláudia Souto, definida para a próxima do horário, “Volta Por Cima”.

Um projeto, vale lembrar, criado às pressas, porque aquele que deveria ser produzido originalmente, “Conta Comigo”, de Mauro Wilson, foi reprovado.

O fato é que a Globo, se não quiser mais sofrer sustos, precisa cuidar disso. Daí a aposta no “Cria Globo”, um workshop para desenvolver futuros profissionais para o horário das 19h. As experientes Duca Rachid e Thelma Guedes, vencedoras do Emmy, deram “start” no projeto.

A ideia inicial era abrir inscrições para todo roteirista iniciante interessado, e depois selecionar 10. No entanto, devido à urgência, um grupo acabou sendo formado por pessoas que já trabalham na casa, maioria colaboradores, que serão preparados por veteranos. Uma proposta de trama deve surgir desse trabalho para 2025. Vale a iniciativa. E que ela possa se estender também para outros horários.

As novelas são o carro-chefe do Entretenimento da Globo, responsáveis por suas maiores audiências e faturamento. Durante anos, as conhecidas “filas” foram devidamente organizadas por Silvio de Abreu, que deixou a casa em 2020. O desejo agora, ao que parece, é voltar a ser como antes.

Datena

José Luiz Datena, antes de sair para um período de férias e provável candidatura à Prefeitura de São Paulo, fez um acordo com a Band sobre os valores do seu contrato, que terminará no final deste ano.

Nada ficou acertado e nem conversado quanto ao futuro.

Nada definitivo

O que se sabe, a respeito do “Brasil Urgente” é que durante toda essa semana, o programa terá apresentação do Lucas Martins.

Não há, até agora, uma decisão se ele irá continuar depois ou um outro será designado para o lugar.

Nova direção

A Rede TV! pesquisou alguns nomes, outros chamou para conversar, mas, por fim, deve se acertar com Robson Cirilo para substituir Marlene Mattos na direção do programa do Geraldo Luís.

Está nas tratativas finais.

Certo é certo

No sábado, com pesar, a coluna noticiou o falecimento de Renato Segantin de Lima, assistente de produção da Rede TV!, que sofreu um infarto ainda nas dependências da TV.

Vale repetir que não faltaram esforços para reanimá-lo, inclusive com a assistência de duas ambulâncias do SAMU. Alguns sinais vitais foram restabelecidos, mas já na UTI ele teve outra parada cardíaca.

Dia dele

Moacyr Franco, o querido Moa, é o entrevistado do “Programa de Todos os Programas” desta terça-feira no YouTube da Record, R7 e redes sociais.

Alguém que, desde o seu começo, já fez de tudo, entre ser cantor, ator, apresentador, humorista e contador de causos maravilhosos. A partir das 18h.

Bastidor

A TV Jovem Pan acaba de trocar o comando da sua Direção de Operações, braço responsável por toda a parte técnica.

Para o lugar de Luiz Guilherme de Oliveira, o Magal, foram designados Carlos Pereira e Rafael Duzzi.

Tirou a barba



Tadeu Schmidt, além de apresentar o “Central Olímpica” com Fernanda Garay, durante os Jogos Olímpicos na Globo, também ficará responsável por fazer crônicas diárias, sobre os destaques da competição.

É a sua volta ou empréstimo ao Esporte, nas férias do “BBB”.

Data hoje



Evidente que tudo pode mudar de um momento para o outro, porém, a direção da Band, especialmente o seu presidente Johnny Saad, não pretende mexer com o “Melhor da Noite”, muito menos com o seu horário.

A ideia é seguir como está.

Vez deles



Angélica grava nesta terça-feira um episódio do programa “50 e Uns” para o Globoplay, que vai reunir Gilberto Gil, Zeca Pagodinho e Tony Ramos.

Como se sabe, depois do “50 e Tanto”, em que recebia mulheres, a nova atração será voltada para homens.

Internacional



Yasmin Martins Mendes, com trabalhos como “Gênesis” e “Mar do Sertão”, entre outros, foi indicada como Melhor Atriz Americana no Septimius Awards, da Holanda.

Aliás, mesma categoria que concorreram Alanis Guillen, de “Pantanal”, e Tainá Müller, de “Bom Dia, Verônica” no ano passado.

Bate - Rebate



• Camilla Carandino, Eduardo Oliveira e Flávio Ozório entram em “Renascer”, da Globo, 21h, para viver os personagens Andresa, Ricardo e Paulo, respectivamente...

• ...Todos integram um grupo de produtores de cacau que vai fazer negócios com João Pedro (Juan Paiva).

• Já em “Família é Tudo”, das 19h, depois de Davi Pinheiro e Day Mesquita, Felipe Hintze fará uma participação especial na novela.

• Chegaram ao fim as filmagens de “Funk – Baile de Favela”...

• ... Um longa de Aly Muritiba, com Duda Santos e ainda sem data de lançamento.

• O grupo norte-americano The Manhattans (Kiss and Say Goodbye) vai ao programa “Melhor da Noite”, na Band, nesta quarta-feira...

• ... Na sexta, os músicos se apresentam no Espaço Unimed, em São Paulo.

• Lis Luciddi, atriz de “A Infância de Romeu e Julieta”, fará uma rápida participação em “A Caverna Encantada”, também do SBT.

• A sexta temporada da série “The Good Doctor” estreia dia 18 na Globo...

• ... Já o quadro “Pequenos Gênios” volta ao “Domingão com Huck” no dia 21.

C´est fini



A ESPN já iniciou a transmissão de Wimbledon, com exclusividade.

Aliás, esta é a primeira vez, aqui no Brasil, que uma TV tem os quatro grandes slams, três só dela.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!