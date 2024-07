Lula: Bancada só precisa aprender a defender mais a gente das porradas no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a sua base no Congresso Nacional precisa "aprender a defender mais" o governo e pediu que os deputados federais usem mais os microfones da Câmara.

As declarações ocorreram em uma solenidade de anúncios do governo no município de Feira de Santana, na Bahia, nesta segunda-feira, 1º.

"Não é pouca coisa ter a bancada de deputados federais ajudando a gente, votando nas coisas. A bancada só precisa aprender a defender mais a gente das porradas que a gente toma", disse.

Lula acrescentou: "Nós, muitas vezes, não gostamos de enfrentar o debate, e aquele microfone é feito para a gente debater. Não há nada que a gente não tenha que dar resposta".

O presidente também pediu que os parlamentares não levem "desaforo para casa".

"A gente não tem que levar desaforo para casa, porque os que nos criticam não valem uma titica de cachorro", afirmou. "Por muito menos que a gente faça, a gente já faz muito mais do que eles."

Rui Costa na Casa Civil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que "não é fácil manter uma relação civilizada e democrática" com os seus ministros e parlamentares da base e elogiou a atuação do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

A declaração ocorreu em uma cerimônia no município de Feira de Santana, na Bahia, para anúncios do Minha Casa Minha Vida e de expansão rodoviária.

"Graças a Deus, a Bahia me deu o Rui Costa para trabalhar na Casa Civil, porque o Rui Costa trabalhou com o Jaques Wagner, o Rui Costa foi governador, e ele trabalha junto com equipe", disse Lula.

Na sequência, o presidente citou a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e disse que ela e Rui Costa formam uma "dupla imbatível".

"Eles não deixam nada escapar. Nenhum ministro conta uma mentira para mim que o Rui e que a Miriam não desmintam", afirmou. "É por isso que, muitas vezes, vocês ouvem que há divergência entre o Rui e os outros ministros."

Lula prosseguiu: "Isso é muito importante, porque a presença do Rui Costa na Casa Civil e a equipe que ele montou é a certeza de que posso dormir toda noite tranquilo, que ninguém vai tentar me dar uma rasteira".

Na ocasião, Lula também lembrou a atuação de Dilma Rousseff como ministra e disse que situação similar ocorria naquele tempo.

O presidente fez a solenidade ao lado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e de demais ministros, senadores e deputados. Após Feira de Santana, o petista segue para Salvador.