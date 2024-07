Mediana para preços administrados em 2024 passa de 3,94% para 3,98%, aponta Focus

A mediana do relatório Focus para a inflação de preços administrados em 2024 subiu de 3,94% para 3,98%, contra 4% um mês atrás. A estimativa intermediária para 2025 passou de 3,85% para 3,90%. Um mês antes, era de 3,85%. Na última sexta-feira, 28, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou o acionamento da bandeira tarifária amarela em julho. Foi a primeira mudança de bandeira desde abril de 2022.

Economistas do mercado ouvidos pelo Estadão/Broadcast calcularam um impacto de 0,09 a 0,11 ponto porcentual da bandeira amarela no IPCA cheio. Como a bandeira tarifária foi atualizada no fim da tarde de sexta, ela deve ter tido pouco impacto nas projeções de inflação do Focus.

O Banco Central espera inflação de 4,4% para os preços administrados em 2024. Em 2025, a projeção é de 4%.