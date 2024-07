China: vice-premiê defende expandir acesso e eliminar restrições "irrazoáveis" para o mercado

Vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng defendeu nesta segunda-feira, dia 1º, a expansão do acesso ao mercado chinês, por meio da eliminação de restrições "irrazoáveis" para empresas estrangeiras e transformação das vantagens de larga escala para atrair investimentos. "Estamos determinados a melhorar a confiança e fazer um bom trabalho na atração e utilização de investimento estrangeiro", afirmou He, em nota divulgada pelo governo.

Segundo o comunicado, novas medidas orientadas para o mercado e para a internacionalização do ambiente de negócios devem apoiar a participação de empresas domésticas e com fundos estrangeiros, com tratamento semelhante para ambas.

O vice-premiê se comprometeu a responder a demandas do setor, dando espaço para "diversas plataformas abertas", como as zonas livres de comércio e de desenvolvimento tecnológico. Além disso, o governo pretende expandir a abertura da indústria de serviços.