Férias: Um guia de novidades em filmes, séries e livros para as crianças curtirem julho em casa

As férias de julho chegaram e, com elas, um novo desafio: como entreter as crianças e fazer elas aproveitarem o tempo livre em casa? Não há nada melhor do que estimular o gosto cultural dos pequenos desde cedo e, por sorte, os lançamentos do streaming e da literatura não deixam a desejar.

O Estadão separou as melhores novidades de filmes, séries e livros de junho e julho. Há opções para os mais diversos interesses e idades: filmes de heróis, animes, comédia nacional, série sobre unicórnios.

Também há uma dica de filme para os adolescentes e um livro para os apaixonados por cinema que querem entender mais sobre a sétima arte. Confira abaixo.

Filmes

Ultraman: A Ascensão (Netflix)

No filme, o astro de beisebol Ken Sato precisa assumir a identidade de Ultraman após um ataque de monstros em Tóquio. Ao mesmo tempo, ele precisa cuidar de uma bebê Kaiju de 10 metros que respira fogo. A direção é de Shannon Tindle. A animação chegou à Netflix no dia 14 de junho.

Dois é Demais em Orlando (Telecine)

Uma comédia para assistir em família, Dois é Demais em Orlando acompanha João (Eduardo Sterblitch), um homem apaixonado pelo mundo do Jurassic Park que viaja a Orlando para ver um Velociraptor de perto. Ele, porém, recebe um pedido inusitado da chefe: levar o filho dela aos Estados Unidos e entregá-lo ao pai. O longa estreou em março nos cinemas e chegou ao Telecine na última sexta, 28.

O Imaginário (Netflix)

Com direção do renomado animador Yoshiyuki Momose, de A Viagem de Chihiro, o anime infantil acompanha a menina Amanda e seu amigo imaginário, Rodger. O personagem precisa enfrentar desafios ao chegar à Cidade dos Imaginários, lugar onde vivem amigos inventados e esquecidos. Baseado no livro Os Imaginários (Ed. Escarlate), de A. F. Harrold, a produção faz refletir sobre luto, amor e o poder da imaginação. Estreia na Netflix na próxima sexta, 5.

Patos! (Prime Video)

A trama acompanha a família Mallard, que se vê refém da rotina em um lago da Nova Inglaterra. A mãe, Pam, resolve inspirar a família a encontrar novos rumos em uma viagem à Jamaica, passando por Nova York. A experiência faz com que eles descubram mais sobre o mundo e sobre si mesmos. O roteiro é de Mike White e a direção, de Benjamin Renner. O filme chegou aos cinemas em janeiro e estreia no Prime Video na próxima quinta, 4.

Uma Astronauta Quase Perfeita (Prime Video)

Indicação para os adolescentes, Uma Astronauta Quase Perfeita acompanha Tiffany "Rex" Simpson, que sempre sonhou em ir para o espaço. Com a ajuda da melhor amiga, Nadine, ela consegue uma vaga no treinamento para astronautas da Nasa. O longa é escrito e dirigido por Liz W. Garcia e estrelado por Emma Roberts. Estreia na Prime Video na próxima quinta, 4.

As Múmias e o Anel Perdido (Prime Video)

A história acompanha três múmias que vivem em uma cidade subterrânea no Egito antigo. Eles precisam viver uma aventura em Londres enquanto procuram um anel ancestral da Família Real das Múmias, roubado pelo arqueólogo Lorde Carnaby. A direção é de Juan Jesús García Galocha e o roteiro, de Jordi Gasull e Javier Barreira. O longa chegou aos cinemas no ano passado, está disponível na Max e estreia na Prime Video no próximo dia 14.

Séries

Lupi e Baduki (Max)

A série acompanha Lupi, uma loba-guará extrovertida, e Baduki, um bicho-preguiça criativo, para falar sobre temas como empatia, diversidade, inclusão e identidade. Com 13 episódios, a produção ainda destaca animais da fauna brasileira. A criação é de Reynaldo Marchesini. Lupi e Baduki chegou ao catálogo da Max no dia 17 de junho.

Academia Unicórnio: Capítulo 2 (Netflix)

A segunda parte de Academia Unicórnio chegou à Netflix. A série acompanha Sophia, que precisa proteger a Ilha Unicórnio quando uma força sombria ameaça destruir o lugar. Na segunda parte, a Ilha Unicórnio é presenteada com uma nova magia, o que faz com que a protagonista comece a investigar se isso tem ligação com o desaparecimento do pai. A nova temporada estreou na última quinta, 27.

Franjinha e Milena Em Busca da Ciência (Max)

Inspirado no universo de Mauricio de Sousa, Franjinha e Milena Em Busca da Ciência ganha uma segunda temporada. Agora, Franjinha, Milena e Bidu precisam lidar com o desafio de construir uma biosfera após serem selecionados para o desafio "Partiu Vida em Marte!". Ao todo, são oito episódios que abordam temas como desertificação, desmatamento e efeito estufa. A nova temporada chega ao catálogo da Max no dia 8 de julho.

Livros

O primeiro gato no espaço e a pizza (quase) impossível (Baião)

Primeiro volume de uma série de quadrinhos, O Primeiro Gato no Espaço e a Pizza (Quase)Impossível, de Mac Barnett, com ilustrações de Shawn Harris, acompanha um gato que precisa salvar o mundo. O Primeiro Gato no Espaço é o único capaz de impedir que ratos comam a lua. Lançado no dia 7 de junho, o livro é indicado para crianças a partir de 8 anos. Quanto: R$ 69,90.

Não apronte, Mastodonte! (Editora Jujuba)

Em Não Apronte, Mastodonte!, de Micaela Chirif, com ilustrações de Issa Watanabe, uma criança precisa cuidar do seu mastodonte. Escovar os dentes, tomar banho e ir dormir podem ser tarefas difíceis, mas nada muda o amor entre os dois personagens. O livro foi publicado no dia 14 de junho e é indicado para crianças de 0 a 3 anos. Quanto: R$ 64.

Manual do Jovem Cineasta (Ciranda Cultural)

Para os futuros cineastas, Manual do Jovem Cineasta é um bom estímulo para aprender mais sobre o que está por trás dos grandes filmes do cinema. Escrito por Rafael Barioni e Vivian Caroline Lopes, com ilustrações de Sergio Magno, o livro traz dicas de efeitos especiais, jogos de câmera e roteiros. Publicado no dia 5 de junho, ele é indicado para crianças maiores de 12 anos. Quanto: R$ 39,90.

A Detetive Canina (Sextante)

Também há lançamentos literários para as crianças apaixonadas por cães. Vencedor do Prêmio Books Are My Bag Readers Awards, o livro de Julia Donaldson, com ilustrações de Sara Ogilvie, acompanha a Detetive Bela, capaz de descobrir mistérios farejando itens perdidos. Agora, ela precisa desvendar onde foram parar todos os livros de uma escola. Lançada no dia 3 de junho, a publicação é indicada para crianças de 3 a 6 anos. Quanto: R$ 69,90.

Almanacão da Turma da Mônica (Panini)

Publicado em junho, o novo Almanacão da Turma da Mônica traz diversas histórias do universo de Maurício de Sousa, além de atividades para as crianças se divertirem durante as férias. Quanto: R$ 22,90.