Câmbio para 2024 sobe de R$ 5,15 para R$ 5,20, projeta Focus

Economistas do mercado financeiro aumentaram as projeções de cotação do dólar no fim deste ano e dos próximos. A mediana do relatório Focus para o câmbio em 2024 subiu de R$ 5,15 para R$ 5,20, a terceira alta consecutiva. Um mês antes, estava em R$ 5,05.

A estimativa intermediária para o fim de 2025 passou de R$ 5,15 para R$ 5,19, de R$ 5,05 um mês antes. As medianas para o fim de 2026 e 2027 também subiram, de R$ 5,15 para R$ 5,19 e de R$ 5,18 para R$ 5,20, respectivamente.

O real teve este ano o pior primeiro semestre desde 2020, na esteira de dúvidas sobre a situação fiscal doméstica, de críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Banco Central e de um movimento de especulação no mercado de câmbio. Na última sexta-feira, 28, o dólar fechou cotado em R$ 5,5883, acumulando alta de 15,14% frente à moeda brasileira em 2024.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020. Com isso, o BC espera trazer maior precisão para as projeções cambiais do mercado financeiro.