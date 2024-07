Eliana vai estrear na Globo apresentando o 'Saia Justa'; depois, assume 'The Masked Singer'

Eliana relevou em entrevista ao Fantástico deste domingo, 30, que estreará na Globo apresentando o programa feminino Saia Justa, no canal fechado GNT. Depois, irá substituir Ivete Sangalo no comando do The Masked Singer e, em dezembro, apresentará o Vem que Tem, um programa de entretenimento com oportunidades de compras com desconto da Black Friday.

A apresentadora afirmou à jornalista Renata Capucci que está feliz em chegar à emissora e assumir, neste primeiro momento, o Saia Justa. "Não posso fingir costume, estou feliz pra caramba. Mãe, tô na Globo! Risos", disse. "É um desafio gostoso de apresentar (o Saia Justa). Eu quero sentar ali e ouvir as minhas amigas, ouvir as mulher e aprender com elas".

Eliana citou temas como menopausa e etarismo e disse que o Saia Justa será uma oportunidade de abordar esses temas. Segundo ela, a chegada à Globo é uma transição de carreira importante, feita aos 50 anos. Antes de chegar à emissora, a apresentadora ficou no SBT por 15 anos.

Em outra parte da entrevista, também recordou a admiração que sente pela apresentadora Hebe Camargo, que assim como no Saia Justa, também apresentava um programa com convidados sentados em um sofá. E relembrou a perda recente de seu pai, momentos difíceis na gravidez de seus filhos e conquistas pessoais e profissionais.

Sobre o The Masked Singer, disse que o programa reúne a "diversão e alegria de um projeto familiar", formato com o qual já está mais familiarizada. "É um projeto, também, que eu amo de paixão. Tem o carinho dos meus filhos, que amam esse formato. Então, pegar esse bastão vindo de uma cantora tão querida por todo Brasil, que é a Ivete, é muito legal. É astral, já é astral. Tem muito a ver com o meu DNA."

Em sua primeira visita à Globo, Eliana encontrou suas novas colegas de programa de TV: Rita Batista, do É de Casa, e Tati Machado, do Encontro e do Mais Você, que assumirão com ela o Saia Justa. Também reencontrou Luciano Huck, seu ex-namorado, que atualmente comanda o Domingão. Ele desejou sucesso: "Que seja um ciclo de muitas felicidades, muitas realizações."

Em 1.º de abril de 2024, Eliana anunciou sua saída do SBT, emissora em que trabalhou nos últimos 15 anos (além de ter tido uma passagem anterior nos anos 1990, quando apresentou atrações infantis). Em seu lugar, a emissora "esticou" o Domingo Legal, dando sete horas de programação a Celso Portiolli por domingo, e antecipou os programas de Rebeca e Patricia Abravanel, filhas de Silvio Santos.

De malas prontas para sair, ainda houve tempo de ela apresentar seus últimos programas - o derradeiro foi em 23 de junho. No mesmo dia, Patricia pediu "perdão" à apresentadora "em nome da família" de Silvio Santos. A oficialização de sua contratação pela Globo ocorreu na última quinta, 27.