Luciano e Ferreira decidem e São Paulo bate o Bahia em jogo movimentado pelo Brasileirão

Em jogaço no MorumBIS, o São Paulo derrotou o Bahia por 3 a 1, neste domingo, em duelo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano e Ferreira foram os nomes do jogo, participando diretamente dos gols da vitória tricolor. Calleri também balançou as redes, enquanto Gilberto fez o gol de honra dos visitantes.

O resultado fez o São Paulo chegar aos 21 pontos e entrar no G-6 do Brasileirão. O Bahia, por sua vez, estaciona nos 24 e perde a chance de alcançar o topo da tabela. Na quarta-feira, os paulistas enfrentam o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba. Um dia depois, a equipe baiana recebe o Juventude, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Com Luis Zubeldía suspenso, o auxiliar Maximiliano Cuberas foi o responsável por comandar o São Paulo à beira do gramado. O time tricolor novamente foi escalado com Ferreira aberto na ponta esquerda. A possibilidade de ter um jogador de velocidade no ataque deu mais opções de jogadas na frente e ajudou a equipe a pressionar o adversário no campo de defesa.

Como o meio-campo do Bahia conta com uma série de jogadores criativos, como Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauly, era importante fazer os comandados de Rogério Ceni não terem a posse de bola.

Apesar do cenário apresentado acima, o São Paulo encontrou certa dificuldade para minar a competência técnica adversária. Durante boa parte da etapa inicial, o Bahia teve qualidade para trocar e demonstrou inteligência nas movimentações. Quando a equipe baiana diminuiu o ritmo, Luciano surgiu como um maestro para reger o time são-paulino. Primeiro, ele enfiou na direita para Igor Vinicius cruzar na medida para Calleri mandar de primeira para as redes, aos 29 minutos. Na sequência, o camisa 10 deu lindo toque para Ferreira chutar com força na saída do goleiro e fazer o segundo, aos 31.

O segundo tempo começou a todo vapor. Enquanto o São Paulo ainda buscava se conectar na partida, o Bahia adotou uma postura ofensiva e chegou ao ataque com a sua habitual rápida troca de passes. O goleiro Jandrei, que vem atuando enquanto o titular Rafael está com a seleção brasileira, rebateu de maneira esquisita o chute de Everaldo, e Gilberto completou para o fundo das redes, aos 3 minutos, colocando os visitantes na partida.

A equipe baiana cresceu na partida e pressionou bastante o São Paulo, com Everaldo finalizando duas vezes com perigo. O torcedores são-paulinos, que mais uma vez colocaram mais de 40 mil no MorumBIS, sentiram o momento ruim da equipe e começaram a apoiar da arquibancada. O empurrão deu certo e o time tricolor voltou a se impor na partida, quase ampliando em cabeçada de Calleri. Aos 19, Ferreira fez ótima jogada individual pela esquerda, deixando dois marcadores para trás, e Luciano apareceu para bater de primeira, fazendo 3 a 1.

O placar deu tranquilidade ao São Paulo para trocar passes, tirando a posse do Bahia e aproveitando os espaços adversários. Aos 33, Calleri bateu no ângulo, mas o VAR assinalou impedimento no momento do passe. Nos minutos finais, ainda deu tempo para Jandrei se redimir das más atuações recentes e da falha no gol adversário. O goleiro evitou o segundo dos baianos com grande defesa na cabeçada de Estupiñan, e deu lindo lançamento para Wellington Rato avançar na direita e tocar para Calleri, que quase ampliou de letra.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 3 X 1 BAHIA

SÃO PAULO - Jandrei; Igor Vinícus (Diego Costa), Arboleda, Alan Franco e Welington (Patryck); Luiz Gustavo, Alisson, Lucas Moura (Juan), Luciano (Wellington Rato) e Ferreira (Michel Araújo); Calleri. Técnico: Maximiliano Cuberas (auxiliar).

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Jean Lucas (Biel), Caio Alexandre (Rezende), Everton Ribeiro (Carlos De Pena) e Cauly (Ademir); Thaciano e Everaldo (Estupiñan). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Calleri, aos 29, e Ferreira, aos 31 minutos do primeiro tempo. Gilberto, aos 3, e Luciano, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ferreira, Luciano, Alisson e Luiz Gustavo (São Paulo); Kanu (Bahia).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA - R$ 2.897.611,00.

PÚBLICO - 49.037 torcedores.

LOCAL - MorumBIS, em São Paulo (SP).