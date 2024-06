Bielsa é suspenso por atrasar volta do intervalo e fica fora do banco do Uruguai contra os EUA

O técnico Marcelo Bielsa, do Uruguai, tornou-se neste domingo o quarto treinador punido com suspensão na atual edição da Copa América por atrasar o retorno de sua seleção para o segundo tempo.

Assim, o argentino não poderá acompanhar a sua equipe do banco de reservas na partida contra os Estados Unidos, nesta segunda-feira, às 22h (horário de Brasília), em Kansas City (EUA), pela última rodada do Grupo C. Os uruguaios já estão classificados às quartas de final, mas os anfitriões ainda lutam pela segunda vaga da chave.

De acordo com a Conmebol, os uruguaios demoraram para voltar do vestiário na vitória por 3 a 1 sobre o Panamá e na goleada por 5 a 0 diante da Bolívia. A Associação Uruguaia de Futebol ainda terá de pagar uma multa de US$ 15 mil, cerca de R$ 84 mil.

No último sábado, pelo mesmo motivo, o treinador Lionel Scaloni, da Argentina, foi substituído pelo assistente Walter Samuel na vitória por 2 a 0 sobre o Peru, que assegurou a liderança do Grupo A aos atuais campeões do torneio. Os também argentinos Ricardo Gareca, comandante do Chile, e Fernando Batista, da Venezuela, foram igualmente punidos com suspensão e multa.

O técnico do Peru, Jorge Fossati, justificou a demora para o regresso em função da longa distância que separa o banco de reservas dos vestiários, já que a maioria dos estádios recebe partidas de futebol americano.

"Em vários estádios, o vestiário está a cerca de um quilômetro de distância e é preciso observar isso", afirmou o uruguaio. "Acredito que mereceria um ajuste para ver se nos dão o tempo necessário."