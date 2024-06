Azulão vence e Cachorrão é derrotado na Copa Paulista

Em casa, no Anacleto Campanella, o São Caetano bateu o União Suzano ontem, por 4 a 1, pela terceira rodada da Copa Paulista. Com o resultado, o Azulão disparou na liderança do Grupo 5, com sete pontos em três jogos disputados,

O EC São Bernardo, por sua vez, foi derrotado pela Portuguesa por 2 a 0, também ontem, em Guarulhos, O Cachorrão se manteve na lanterna com apenas um ponto no Grupo 5.