Corinthians tem negociação avançada com marca de apostas para substituir Vai de Bet

O Corinthians tem negociações avançadas com a marca de casas de aposta Parimatch para substituir a Vai de Bet como patrocinadora master do clube. As conversas entre as partes evoluíram na última semana e um acordo está em vias de ser concretizado. A expectativa é de que o valor seja na casa dos R$ 100 milhões anuais. Tempo de contrato e garantias estão sendo analisadas pela diretoria. No Brasil, a empresa também estampa a parte mais nobre da camisa do Botafogo.

Na quinta-feira, em conversa com membros da organizada Gaviões da Fiel, o presidente Augusto Melo afirmou que tinha uma proposta de milhões para o patrocínio master do clube. A principal organizada corintiana invadiu o CT Joaquim Grava e a sede, no Parque São Jorge, para protestar contra o mau momento vivido pela equipe, bem como a série de polêmicas noticiadas nos últimos dias.

Ao assumir a presidência em janeiro, Augusto Melo anunciou a Vai de Bet como nova patrocinadora master do clube. A marca de casas de aposta, ainda desconhecida no País, ofereceu R$ 360 milhões por três temporadas, com pagamentos de R$ 10 milhões mensais ao longo de 36 meses, se tornando o maior patrocínio da história do futebol nacional. Em 7 de junho, a optou pela rescisão do contrato após a polêmica dos pagamentos da intermediária do acordo a uma suposta empresa "laranja".

Para fechar com a Vai de Bet, a diretoria firmou na Justiça um acordo para pagar R$ 40,1 milhões à Pixbet, concorrente e parceira do time alvinegro até o início do ano, para encerrar o contrato de exclusividade vigente - os valores serão quitados até o início de 2025, sob pena de bloqueio de contas. A ex-patrocinadora, que se juntou ao Corinthians em 2022, ainda na gestão de Duílio Monteiro Alves, apresentou uma proposta de renovação no valor de R$ 75 milhões anuais para estampar a camisa corintiana, mas o valor não agradou a atual gestão.

Com o fim da parceria entre Corinthians e Vai de Bet, o Flamengo passou a ter o maior patrocínio master do País. Os cariocas renovaram com a Pixbet, justamente a antiga parceira do time do Parque São Jorge, e conseguiram um aumento no montante a ser recebido alegando os valores pagos da Vai de Bet aos paulistas. Assim, o vínculo do clube rubro-negro com a marca passou de R$ 85 milhões a R$ 105 milhões, com progressão de montante fixo a partir de 2025. Por entender que tem um potencial de mercado semelhante, a diretoria corintiana tenta negociar valores do mesmo patamar.