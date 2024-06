Biden apela a doadores, enquanto seguem preocupações sobre desempenho em debate

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, busca retomar seu encanto e garantir a doadores que está totalmente capacitado para o desafio de derrotar Donald Trump, durante encontros com doadores neste sábado, 29. O desempenho preocupante do político de 81 anos no primeiro debate presidencial, na quinta-feira, atemorizou muitos no Partido Democrata, que veem o ex-presidente Donald Trump como uma ameaça à democracia do país, após o levante de 6 de janeiro de 2021.

As respostas com idas e vindas e dificuldades para Trump levaram o conselho editorial do jornal The New York Times a declarar na sexta-feira que Biden deveria deixar a corrida presidencial, dizendo que seguir seria "uma aposta irresponsável". Biden e sua mulher, Jill, participaram de um evento na tarde deste sábado em East Hampton, Nova York a praia de Long Island onde o preço médio das residências segundo a empresa do setor Zillow era US$ 1,9 milhão. Baseando-se em registros públicos, o evento fechado à imprensa foi na casa de Avram Glazer, proprietário do time de futebol americano Tampa Bay Buccaneers.

O casal foi ainda a um segundo evento em East Hampton, na residência do investidor Barry Rosenstein, e ainda teria outro evento para arrecadar fundos em Red Bank, Nova Jersey.

Após o debate da noite da quinta-feira, Biden mostrou mais vigor em discursos na Carolina do Norte e em Nova York, na sexta-feira, ao dizer que acredita "com todo meu coração e minha alma" que pode desempenhar o papel de presidente.

A campanha do democrata disse que levantou mais de US$ 27 milhões na quinta-feira e na sexta-feira, sendo US$ 3 milhões em um evento na cidade de Nova York com foco na comunidade LGBTQ+.

O presidente ainda precisa dissipar temores, após o debate, em meio a clipes e memes disseminados na internet e à pressão pública para que ele saia da disputa. Doadores democratas por Nova York, o sul da Califórnia e no Vale do Silício demonstraram em privado grande preocupação sobre a viabilidade de Biden na campanha, após o debate. Em uma série de mensagens em grupos e conversas privadas, eles discutiam uma lista de possíveis nomes para substituí-lo, entre eles a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, o da Califórnia, Gavin Newsom, e a vice-presidente Kamala Harris.

Mas não houve, na sexta-feira, nenhuma pressão formal para pressionar Biden a sair da disputa. Alguns suspeitam que isso nunca ocorrerá, diante dos desafios logísticos associados a substituir o virtual candidato apenas quatro meses antes do dia da votação. Alguns doadores notaram que fariam uma pausa em suas contribuições e disseram que a receita dos eventos deste fim de semana seriam quase certamente fortes pois as entradas já estavam vendidas e pagas antes do debate.