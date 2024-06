Alemanha x Dinamarca na Eurocopa é paralisado por relâmpagos e chuva de granizo em Dortmund

O duelo entre Alemanha e Dinamarca, pelas oitavas de final da Eurocopa, foi interrompido ainda no primeiro tempo, neste sábado, em razão da forte chuva, relâmpagos e granizo. O jogo é disputado no estádio Signal Iduna Park, na cidade de Dortmund, na Alemanha.

Com o placar de 0 a 0, os dois times se retiraram de campo e foram para os vestiários por conta da forte chuva que atingiu o local, colocando em risco a integridade física dos jogadores e da arbitragem. Uma "cachoeira" foi formada nas cadeiras do estádio, vinda de água acumulada na cobertura da casa do Borussia Dortmund.

Os times ficaram cerca de 20 minutos nos vestiários até a chuva baixar e as delegações retornarem ao campo para o reinício do confronto. A partida ficou paralisada por cerca de 25 minutos.

O vencedor deste confronto garante uma vaga nas quartas de final para enfrentar o melhor do duelo entre Espanha e Geórgia.