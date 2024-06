Anitta fala sobre vontade de dar pausa na carreira e revela: - Já me sinto livre para fazer essa escolha na hora que quiser

Será que vem aí? Anitta comentou durante a coletiva de imprensa sobre a possibilidade de dar pausa em sua carreira, que se mantém há mais de dez anos. A cantora confessou que gostaria muito de parar um pouco e disse que a escolha só depende de seu estado emocional.

Questionada sobre o afastamento após o lançamento de seu novo álbum Funk Generation - que estreou na última sexta-feira, dia 26 -, Anitta falou que, na verdade, é louca para fazer isso:

- Vai muito do meu estado emocional no momento, eu já me sinto livre para fazer essa escolha na hora que eu quiser, sabe? Já sinto que se eu fizesse a escolha a qualquer momento, eu já cumpri tudo o que era para cumprir. Cumpri tudo e mais um pouco, até já me sinto nesse direito, vamos dizer assim, né? De não ter mais nada para provar, de já ter arrasado... Aí vai do meu estado emocional mesmo parar, continuar, voltar e fazer, falou.

A sensação de, finalmente, poder se afastar dos holofotes pode ser consequência da missão cumprida de internacionalização que Anitta fez durante os últimos anos e ela declara estar apta a passar o bastão para outra pessoa:

- Eu acho que está super completo [o processo de internacionalização], já estava antes que estava completo, né? Agora então que eu coloquei o álbum de funk fora, para mim está super completo. Eu posso ir descansar por bastante tempo, se eu quisesse. Para mim, já está completíssimo para poder passar o bastão para alguém seguir o trabalho daí por diante, expressou.