Ana Hickmann posta comemoração romântica de noivado com Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes decidiram compartilhar que irão tomar um novo passo na relação. Neste sábado, dia 29, o casal compartilhou um carrossel de fotos anunciando que oficialmente estão noivos.

Eles estão em Portugal, para acompanharem o Circuito Estoril de automobilismo, do qual Edu Guedes fez parte. Na publicação, eles também mostraram as alianças do casal. Na legenda eles escreveram:

Noivos!!

Muito amor, né?