'Universidade pública não é mais coisa de povo rico', diz Fernando Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as universidades públicas não são mais restritas à elite brasileira. Ele participou de evento para o lançamento da pedra fundamental do campus Zona Leste da Unifesp e do Campus Cidade Tiradentes, do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Aqui você pode ser pobre, preto, da periferia, que vai ter lugar garantido. Não é mais como no passado, que universidade pública era coisa de gente rica. Agora a universidade pública é do povo brasileiro, que responde por 70% das matrículas oriundas de escolas públicas", afirmou.

Ao contrário de outros discursos, que tiveram tom mais político, Haddad optou por relembrar a doação do terreno para a Unifesp e instalação da instituição no local, processo que acompanhou tanto como ministro da Educação quanto como prefeito.

Estavam no evento o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; o ministro da Educação, Camilo Santana; o ministro das Cidades, Jader Filho; o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira; e o ministro da Secretaria de Comunicação, Laercio Portela.