Suposto affair de Preta Gil marca presença em show da cantora

Na última sexta-feira, dia 28, Preta Gil se apresentou no Circo Voador, no Rio de Janeiro. A artista cantou ao lado do grupo Sambay, com uma plateia lotada.

Mas entre os fãs um rosto familiar chamou a atenção... O suposto affair da cantora, O Kannalha, marcou presença no show.

Apesar de Preta Gil afirmar que continua solteira em algumas entrevistas, após o começo dos boatos de romance. Os dois começaram a se aproximar em janeiro, no Carnaval foram vistos juntos em um camarote.