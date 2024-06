Bagnaia vence corrida sprint da Etapa da Holanda de Moto GP; Martín e Viñales completam o pódio

Francesco Bagnaia confirmou o favoritismo e conquistou, neste domingo, a corrida sprint da etapa da Holanda até com certa facilidade. O italiano dominou de ponta a ponta e praticamente não foi ameaçado, nem por Jorge Martín, líder do campeonato mundial de pilotos. Maverick Viñales completou o pódio com o terceiro lugar.

"É incrível, eu adoro isso. Nós estamos fazendo um bom trabalho e estou ansioso para a corrida deste domingo. Estamos felizes com as nossas escolhas e confiantes com o que podemos fazer amanhã. Mas hoje foi fantástico", afirmou o italiano.

Já Martín destacou a evolução de sua moto e se mostrou satisfeito com o segundo lugar. "Depois do treino de ontem (sexta-feira) não esperávamos brigar pelos primeiros lugares. Então, acho que trabalhamos bastante e conseguimos uma ótima posição. Corri muito com o coração, eu estou muito feliz de estar aqui em Assen. É incrível como os fãs se divertem e espero corresponder ainda mais esse carinho amanhã (domingo)", disse.

A vitória fez Bagnaia diminuir para 15 pontos a diferença para Martín, que tentará dar a resposta na corrida de domingo. O Italiano tem 165, contra 180 do espanhol.

Na corrida sprint deste sábado, Bagnaia fez uma largada impecável e não demorou para abrir vantagem sobre Martín. Viñales chegou a perder o terceiro lugar, mas a recuperou. Alex Márquez estava em quarto, mas foi punido por ultrapassar limite de pistas e precisou dar uma volta longa. Com isso, caiu para o oitavo lugar, atrás também de Fabio Di Giannantonio, Brad Binder e Fabio Quartararo. Franco Morbidelli e Pedro Acosta completaram o top-10.

Na última volta, Aleix Espargaró sofreu uma forte queda e chegou a ficar de joelhos na brita reclamando de dores, mas não aconteceu nada mais grave.

A largada da corrida principal da etapa da Holanda de MotoGP acontecerá neste domingo, às 9h, pelo horário de Brasília, no circuito de Assen.

Confira a classificação da corrida sprint da etapa da Holanda de MotoGP:

1.º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 19min58s090.

2.º - Jorge Martin (ESP/Pramac), a 2s355.

3.º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 4s103.

4.º - Enea Bastianini (ITA/Ducati), a 6s377.

5º - Fabio Di Gianantonio (ITA/Gresini), a 8s869.

6.º - Brad Binder (AFS/KTM), a 9s727.

7.º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 10s828.

8.º - Alex Marquez (ESP/Gresini), a 13s196.

9º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 13s560.

10.º - Pedro Acosta (ESP/Tech3), a 15s972.

11.º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 16s036.

12º - Miguel Oliveira (POR/Trackhouse), a 16s082.

13.º - Jack Miller (AUS/KTM), a 18s739.

14.º - Joan Mir (ESP/Repsol Honda), a 21s791.

15.º - Augusto Fernández (ESP/KTN), a 22s450

16.º - Johann Zarco (FRA/Pramac), a 23s690.

17.º - Raúl Fernández (ESP/Trackhouse), a 24s430.

18.º - Takaaki Nakagami (JAP/LCR Honda), a 29s568.

19.º - Alex Rins (ESP/LCR Honda), em 1min23s553

Não completaram: Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), Marc Marquez (ESP/Honda), Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia), e Luca Marini (ITA/VR46).