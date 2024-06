Consórcio busca em Brasília projetos sociais para a região

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC se reuniu em Brasília com o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, nesta semana, para tratar de projetos voltados às pessoas em situação de rua e com deficiência. O órgão, que representa as prefeituras da região, foi representado pelo secretário-executivo da entidade, Aroaldo da Silva.

Uma das pautas foi o programa Plano Ruas Visíveis, do governo federal, que contempla medidas a partir de sete eixos: assistência social e segurança alimentar; saúde; violência institucional; cidadania, educação e cultura; habitação; trabalho e renda; e produção e gestão de dados.

A Pasta federal estima investimento de R$ 982 milhões no projeto em todo o País. “Dialogamos no sentido de receber do ministério as informações necessárias para incluir o Grande ABC neste projeto social tão importante”, disse Aroaldo.

Outro tema da reunião foi a possível chegada a todo o País do Novo Plano Viver Sem Limites, que tem como objetivo garantir mais dignidade às pessoas com deficiência, a suas famílias e às comunidades.

A primeira versão do Viver sem Limite foi lançada em 2011, por meio do Decreto 7.612/2011. Retomado no ano passado, o Novo Viver Sem Limite prevê, em sua primeira fase, investimentos no valor de R$ 6,5 bilhões, que serão executados por vários ministérios que aceitaram elaborar e implementar políticas públicas de promoção dos direitos da pessoa com deficiência.

Entre as metas alcançadas na primeira versão, destacam-se a ampliação de salas de recursos multifuncionais na rede pública de ensino, a aquisição de ônibus acessíveis, a desoneração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para veículos de pessoas com deficiência e a implementação de protocolos médicos para a identificação de deficiências relativas a atendimento no SUS (Sistema Único de Saúde).

“Debatemos como integrar e interagir estes dois planos com as ações já existentes na nossa região. Nossa ideia é articular todas as iniciativas do Grande ABC para oferecermos mais dignidade a estes dois públicos”, afirmou Aroaldo.

AGENDA ESTADUAL

Também nesta semana, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, recebeu representantes do Grande ABC para ouvir demandas da região para a área. Aroaldo da Silva e o diretor de Desenvolvimento Econômico da entidade regional, Joel Fonseca, integraram a comitiva, que contou também com a participação da deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania).

“O secretário se comprometeu a apoiar as ações regionais, ficando à disposição das entidades para o diálogo com o setor público e privado. Estabelecer políticas consorciadas acelera a implantação dos programas com foco na geração de emprego e renda, beneficiando os sete municípios da nossa região”, ressaltou Ana Carolina.