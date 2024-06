Técnico do Paraguai critica Vini Jr. após derrota: 'Árbitro precisa impor limites'

A eliminação na Copa América, após a derrota para a seleção brasileira por 4 a 1, ainda não foi muito bem digerida pelo técnico do Paraguai, Daniel Garnero. Na coletiva de imprensa, ainda em Las Vegas, o argentino criticou o comportamento do atacante Vinícius Júnior, escolhido pela Conmebol como o melhor jogador do duelo. O atacante do Real Madrid abriu o caminho para a goleada.

"Ele tem um jeito de jogar que obviamente não é muito confortável para os rivais aceitarem, mas é para isso que serve o árbitro. O árbitro tem que impor limites. Ele joga como acha que deve jogar", disse o treinador, criticando a desenvoltura do atleta, que colecionou dribles de efeito e chegou a discutir com alguns jogadores da seleção paraguaia.

Vinícius Júnior recebeu duras faltas do adversário e acabou recebendo um cartão amarelo por reclamação. No final da partida, elogiou o seu próprio nível de atuação. "Não jogo por mim, jogo pela minha equipe e quando jogo pelo Brasil jogo pelo meu país. Sempre tento fazer as melhores coisas, mas nem sempre é possível. Hoje consegui fazer uma grande partida, do nível de jogador que eu sou e sei que posso fazer mais para ajudar a seleção brasileira."

Já Garnero não descontou apenas em Vinícius Júnior. Ele chegou a bater boca com alguns jornalistas e assumiu a culpa pela eliminação precoce na Copa América. "Hoje não estamos no nosso melhor, isso sem dúvida. A responsabilidade da Copa América é totalmente minha. Quando você não sai, você não sai e hoje estamos passando por um momento muito complicado", afirmou.

Apesar de toda irritação, o treinador elogiou o nível de Brasil e Colômbia, seus dois primeiros adversários na Copa América. "Jogamos contra duas das melhores seleções, não apenas sul-americanas, mas mundiais. O resultado é péssimo. Foi um golpe muito duro, não era o que esperávamos", completou.

O Paraguai encerra sua participação no torneio na terça-feira, às 11h, pelo horário de Brasília, quando enfrenta a Costa Rica, em Austin, no Texas.