China: PBoC se compromete a fortalecer política monetária para manter 'liquidez razoável'

O Banco do Povo da China (PBoC) estabeleceu como prioridade fortalecer a política monetária manter uma "liquidez razoável", impulsionar o fornecimento de crédito e manter a oferta de dinheiro em nível consistente com as metas de crescimento do país asiático.

Em reunião para balanço sobre o segundo trimestre, os dirigentes do BC chinês também se comprometeram a manter a estabilidade do yuan e implementar medidas necessárias para evitar eventuais desvios desnecessários da taxa de câmbio.