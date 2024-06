Gabigol no Palmeiras? O que sabemos sobre o interesse do clube no ídolo do Flamengo

O Palmeiras tem interesse em ter Gabigol em seu elenco em 2025. O atacante tem contrato com o Flamengo apenas até o fim do ano e já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe na semana que vem. Ou seja, ele poderia se transferir para outro time em janeiro sem a necessidade de o clube carioca receber uma contrapartida financeira. A saída já é trabalhada pelo staff do atleta.

Por enquanto, o Palmeiras não fez proposta, nem abriu negociações, mas avisou que está interessado e acompanha de perto a situação do atleta, que recusou a primeira oferta que recebeu da diretoria rubro-negra. O clube carioca ofereceu extensão de contrato por um ano, até o fim de 2025, e aumento salarial de quase 50%. O acordo por curto tempo fez o atacante negar a oferta.

O Palmeiras está disposto a dar a Gabigol o que o Flamengo não quer: um contrato longo, de quatro a cinco anos. O clube paulista também é capaz de pagar um salário alto, nos mesmos moldes de que recebe no time rubro-negro. O Cruzeiro é outro interessado em assinar com o atleta. A multa rescisória do atacante é de aproximadamente 33 milhões de euros (R$ 161 milhões). Para não correr o risco de perdê-lo de graça, o Flamengo precisa negociá-lo na janela de transferências de julho ou firmar extensão de vínculo.

O empresário de Gabigol, Júnior Pedroso, apontou que a oferta feita pelo clube carioca deixa "muito claro que o Flamengo não tem interesse desportivo na renovação". O staff do atleta tinha interesse em discutir a extensão do vínculo e deu o prazo de julho para receber propostas. "O Gabriel tem 27 anos, faz 28 em agosto. Tem um ciclo importante na carreira. É de estabilidade. Agora, o Flamengo abordou o Gabriel diretamente, com oferta de um ano de contrato, entendendo que o clube precisaria de tempo para avaliá-lo", contou Pedroso ao programa Seleção SporTV, e concluiu: "Imaginamos que viria algo, mas não que iria propor um ano de contrato. Resolvemos, daqui para frente, começar a trabalhar a saída dele".

A contratação, no Palmeiras, é avalizada por Abel Ferreira, que, a despeito de não ser habituado a trabalhar com astros, gosta do jogador. O português sabe que a fase de Gabigol é ruim já há algum tempo, mas confia de que, no Palmeiras, ele pode se recuperar.

No início do ano, o Corinthians demonstrou forte interesse na contratação de Gabigol. A conversa esfriou após Gabigol ser punido, em março, pela Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) por tentativa de fraude em exame antidoping. Em princípio, a sanção manteria o atleta afastado das atividades relacionados ao futebol até abril de 2025. Entretanto, o jogador conseguiu suspender a pena no mês seguinte e voltou a ficar à disposição do clube.

Assim como em quase toda a temporada 2023, o atacante mantém o status de reserva no Fla, com Pedro titular na posição. Recentemente, ele se envolveu em uma polêmica depois de ser flagrado em um vídeo vestindo a camisa do Corinthians durante uma confraternização em sua casa. Como punição, a diretoria retirou a camisa 10 do jogador.

O Palmeiras mantém seu plano de apostar em jovens jogadores com potencial esportivo e de revenda no futuro, como acabou de fazer ao contratar o meia-atacante Maurício, que estava no Internacional, e o lateral-direito argentino Agustin Giay, contratado junto ao San Lorenzo.

Mas a comissão técnica deseja nomes de relevância e experiência para disputar a primeira edição do novo Mundial de Clubes da Fifa no meio do ano que vem, nos Estados Unidos. Além disso, está nos planos de Leila Pereira se livrar de Dudu, com o qual teve atritos depois que o atacante aceitou oferta do Cruzeiro, mas voltou atrás e resolveu ficar.

A presidente quer negociar o atacante que é ídolo da torcida no fim da temporada, já que, em julho do próximo ano, ele pode assinar pré-contrato com outro time e sair de graça seis meses depois.