Italo Ferreira supera Yago Dora em final brasileira e é campeão da etapa de Saquarema

Festa brasileira nas areias de Saquarema (RJ). Em uma disputa muito equilibrada, Italo Ferreira derrotou Yago Dora nesta sexta-feira, na oitava etapa do Circuito Mundial de Surfe. O surfista do Rio Grande do Norte contabilizou 13,67 contra 10,60 do compatriota na decisão.

Com o triunfo, Italo atingiu a quarta posição no ranking e está na lista dos Top 5 que se classifica para o WSL Finals. O vice-campeonato põe Yago Dora em sexto lugar. Eliminado nas quartas, Gabriel Medina está em oitavo. O WSL Finals reúne os cinco primeiros do ranking em setembro, na Califórnia, para definir o campeão mundial. A próxima etapa da temporada, que será a última, está programada para agosto de 20 a 29, em Fiji.

Esta foi a segunda vez na história do evento que a decisão tem dois surfistas do Brasil. A outra ocasião aconteceu na temporada 2022, quando Filipe Toledo levou a melhor sobre Samuel Pupo. Desde 2017, quando a WSL incluiu Saquarema como etapa brasileira do Mundial, nenhum surfista estrangeiro venceu o campeonato na categoria masculino.

Italo começou a sexta-feira derrotando o australiano Connor O'Leary pela fase de quartas de final. Na somatória, ele superou o adversário com tranquilidade (10,03 a 5,90). Já a semifinal foi bem mais disputada. O brasileiro atingiu a pontuação de 16,60 contra 14,27 do americano Griffin Colapinto.

Já Yago Dora venceu o líder do ranking John John Florence nas quartas de final (16,00 a 11,27) e, na semifinal, superou o sul-africano Jordy Smith, se credenciando para a decisão em Saquarema.

No feminino, a etapa de Saquarema contou com uma final totalmente americana. Caitlin Simmers levou a melhor na bateria decisiva diante da compatriota Sawyer Lindbad, por 15,50 a 3,26 e ficou com o título.

Tatiana Weston-Webb acabou parando nas semifinais. No confronto com Lindbad, ela teve que correr atrás desde o início. A rival abriu a série com um 4,67 contra 1,43 da brasileira. A americana manteve a média de pontuação e fechou em 8,94 contra 4,16 de Tati.